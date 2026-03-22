大谷がストーリーズで公開した“最新ショット”突然届いた“近況報告”に日本のファンがときめいた。ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。愛犬デコピンの“最新ショット”を公開した。久々のデコピン登場に「キターーー」「かわいすぎるやろぉぉ」とファンが興奮している。開幕を数日後に控えたこの日、大谷はストーリーズでデコピンを公開。つぶらな瞳でカメラを