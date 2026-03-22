日曜昼のバラエティー「アッコにおまかせ！」（TBS系）の後番組にも起用され、上田晋也（お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」）のレギュラーは10本になる。うち5本が冠番組と、大変な売れっ子である。【写真】敵はNetflixなのに…フジ谷原章介、TBS上田晋也 春の改編「情報新番組」に漂う時代錯誤感いまや「日本一のMC」なんて言われる上田だが、4月から始まるその「上田晋也のサンデーQ」で大コケするのではないかと、いまから