ストーブで焼き芋を作っていたら、ワンコ2匹と猫さんが集合して…？ほっこりする光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で21万回再生を突破。「可愛すぎる」「幸せなひととき」「癒されました」といった声が寄せられています。 【動画：ストーブで芋を焼いていたら『犬2匹と猫』も集まってきて…平和すぎる『焼き芋パーティー』】 犬2匹と猫がストーブの周りに集合 YouTubeチャンネル「柴犬スティ