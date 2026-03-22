ABS導入に伴い身長が低くなる選手が多いが…メジャーリーグは今季からABS（ストライク自動判定システム）が導入される。ストライク／ボールを巡って選手がチャレンジでき、オープン戦でも何度も判定が覆っている。実は、ABS導入の影響で選手のプロフィール変更が相次ぎ、主に身長が下方修正されている。一方で大谷翔平投手（ドジャース）の“逆転現象”が話題を呼んでいる。そもそも、ストライクゾーンは選手の身長に応じて高