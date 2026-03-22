楽天で4年間プレーした土屋朋弘氏が伝授…走塁に役立つコーディネーショントレ走塁において、外野へ飛んだ打球がヒットになるか捕球されるかの判断は、次の塁を狙う上で極めて重要だ。この「打球判断」の技術を養う方法を、元楽天の投手で、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんが紹介する。土屋さんは引退後、子どもたちの運動神経を養う「土屋教室」を運営しており、専門的な視点から走塁に役