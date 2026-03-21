◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦日本文理8―1高知農（2026年3月21日甲子園）日本文理（新潟）は1回戦で21世紀枠で春夏通じて初出場の高知農を8―1で下して2回戦に進出した。センバツでは2011年以来、15年ぶりの初戦突破となった。序盤から打線がつながった。2回1死一、三塁から染谷崇史（3年）の右犠飛など2点を先制。4回には敵失も絡んで2点を追加すると、5回には4連打で3点を入れて突き放した。投げては先