機構発表、山本由伸はDバックス・ギャレンと投げ合うメジャーリーグ機構は20日（日本時間21日）、30球団と共同で今季の開幕投手（パドレスを除く）を発表した。日本投手ではドジャース・山本由伸投手が26日（同27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発する。右腕ザック・ギャレンと投げ合う。昨季のサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツのポール・スキーンズは26日（同27日）の敵地・メッツ戦、タイガースのタリク・スク