大分県内有数の観光スポット、豊後大野市緒方町の原尻の滝で20日、ボルダリングの体験会が開かれ、参加者が豪快な水しぶきを間近で感じながら岩壁を登りました。 【写真を見る】“東洋のナイアガラ”でボルダリング原尻の滝で体験会大分・豊後大野市 このイベントは「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」の魅力を発信しようと、豊後大野市が開催しました。 20日は子どもから大人までおよそ20人が参加。ボルダリングの