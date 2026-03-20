神村学園に敗れ、選抜連覇逃す「神村学園さんが上回っていた」第98回選抜高校野球大会は20日、甲子園で大会2日目が行われ、第2試合で横浜（神奈川）は神村学園（鹿児島）と対戦し完封負けを喫した。試合後、横浜の村田浩明監督は「チームの持っていき方が全て。選手に本当に申し訳ない気持ちです」と語った。初戦のマウンドに上がった織田翔希投手（3年）は、3回1死二塁から田中翔大外野手（3年）の適時二塁打などで2点を先制