マイホームを建てたお祝いに、とんでもないものをもらったという人も。今回は、迷惑すぎる新築祝いのエピソードをご紹介します。帰宅後に目に入ったものは…「念願のマイホームが完成したときのこと。内装もインテリアもすごくこだわり、自分好みの部屋にすることができました。ある日、仕事から帰ってきたら、リビングに謎の大きな水槽が。水槽の中を泳ぐ、大きな怖い顔をした魚と目が合い、思わず叫びました……。その魚は夫の兄