米国家テロ対策センター所長を辞任すると表明したケント氏＝2021年9月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】イラン攻撃に反対して辞任を表明した米国家テロ対策センターのジョー・ケント所長は、中東への大規模な軍事介入を批判してきたトランプ大統領による「公約違反」への落胆を吐露した。トランプ氏の変節に、熱烈な支持層「MAGA」でも不満がくすぶっており、攻撃が長期化すれば一気に離反する可能性もある。「あなたが1期