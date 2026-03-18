8回に同点2ラン…「信じられない瞬間だった」■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）、米フロリダ州のローンデポ・パークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。8回に同点2ランを放ったブライス・ハーパー内野手が試合後に取材に応じ、心境を告白。そして話題を呼ぶ“握手”に込めた思いを語った。ハーパーは2点リードされ