WBC決勝で米国代表に対戦、9回に勝ち越し初の優勝■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）ベネズエラ代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国代表に3-2で勝利した。同点の9回にエウヘニオ・スアレス内野手が決勝打。スター選手を揃えた米国を破り、6回目のWBCで初の頂点に立った。試合後のマウンドには歓喜の輪が広がり、涙を浮かべる選手もいた