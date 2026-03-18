“銀河系軍団”は最後に散る■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）米国代表は17日（日本時間18日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝のベネズエラ戦に敗れた。優勝が至上命題とされた“銀河系軍団”は最後の最後まで打線が低迷。主将のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は結果を残せず、ベンチでは失意の表情を浮かべた。ジャッジ、サイ・ヤング賞投手のポール・スキーンズ（パイレーツ）と