「2番・一塁」で先発…大会期間は不振にあえいだ■米国 ー ベネズエラ（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）にローンデポパークで行われ、米国代表のブライス・ハーパー内野手が8回に同点2ランを放った。場内は大盛り上がりを見せた。“選ばれし者”が真価を発揮した。0-2で迎えた8回2死一塁、カウント1-0からアンドレス・マチャド投手の真ん中に入ったチェン