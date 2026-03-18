第1・2打席はロドリゲスの前に三振■米国 ー ベネズエラ（日本時間18日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝、米国-ベネズエラ戦が17日（日本時間18日）にマイアミのローンデポパークで行われた。「3番・右翼」で先発した米国主将のアーロン・ジャッジ外野手は2打席連続三振を喫した。大舞台で本領を発揮できず、批判の声が寄せられている。優勝が至上命題とされた米国代表。いち早く招集されたのが、球