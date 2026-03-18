『友情・努力・勝利』を掲げ、日本のみならず世界中で愛されるマンガを輩出してきた『週刊少年ジャンプ』。中でも、『ジャンプ黄金期』と呼ばれた1980年代から1990年代には『DRAGON BALL』や『SLAM DUNK』、『ジョジョの奇妙な冒険』など、今でも愛され続ける名作が名を連ね、発行部数653万部という驚異的な記録を打ち立てた。【写真】まるでアート…ユニクロの美しすぎる“神ディスプレイ”ユニクロの“神ディスプレイ”そんな