平山は1軍合流後、2戦連発と勢いを見せている（C）産経新聞社巨人の新星が注目を集めている。巨人は3月17日に行われたヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に3ー2と勝利。「1番・中堅」で先発した育成の平山功太の活躍も光った。【動画】そりゃ、使いたくなるわな！育成、平山の豪快なアーチシーン0−2で迎えた5回の第3打席、フルカウントから松本健のフォークを完璧に捉え、文句なしのホームランを左中間スタンドに突き刺