サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」「USB-5TCHLP7S-1」を発売した。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作でき、外出や会議など移動時にはケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運べる。USB Power Deliveryとデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートを搭載している。■コンパクトサイズのType-Cドッキングハブ