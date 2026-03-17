ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、16日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。7ヶ国語を話せるようになったいきさつを語った。【写真】りくりゅう神解説の高橋成美、五輪で爆食…「パワーが出るTボーンステーキ」など番組は高橋を“7ヶ国語マスター”として紹介。偏差値76の、関東屈指の人気名門校で知られる渋