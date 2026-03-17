“りくりゅう”神解説の高橋成美、名門校出身＆7ヶ国語話せるようになったいきさつ明かす
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、16日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。7ヶ国語を話せるようになったいきさつを語った。
【写真】りくりゅう神解説の高橋成美、五輪で爆食…「パワーが出るTボーンステーキ」など
番組は高橋を“7ヶ国語マスター”として紹介。偏差値76の、関東屈指の人気名門校で知られる渋谷教育学園幕張高校（千葉県）に通っていたことなどを紹介した。
高橋は学業とスケートの両立について「がんばりました」などと振り返った。スケート5時間、勉強5時間と“両立”していたとし、「いろんなことを同時にやるのが得意」などと話した。
共演者から、7ヶ国語を話せるようになった理由を聞かれ、「日本語、英語、中国語は、暮らしていた場所で使っていたので、しゃべれるようになって」と説明。続けて「スペイン語は、インター（ナショナルスクール）の第2言語。フランス語は、カナダのケベック州にいた（留学）ので、ケベック州のフランス語が喋れまして」「韓国語は大学でとって、ロシア語も（フィギュアが）強いので、大学でとりました。それで計7ヶ国語」と淡々とした様子で説明。スタジオからは「おおー」と驚きの声が上がった。
【写真】りくりゅう神解説の高橋成美、五輪で爆食…「パワーが出るTボーンステーキ」など
番組は高橋を“7ヶ国語マスター”として紹介。偏差値76の、関東屈指の人気名門校で知られる渋谷教育学園幕張高校（千葉県）に通っていたことなどを紹介した。
共演者から、7ヶ国語を話せるようになった理由を聞かれ、「日本語、英語、中国語は、暮らしていた場所で使っていたので、しゃべれるようになって」と説明。続けて「スペイン語は、インター（ナショナルスクール）の第2言語。フランス語は、カナダのケベック州にいた（留学）ので、ケベック州のフランス語が喋れまして」「韓国語は大学でとって、ロシア語も（フィギュアが）強いので、大学でとりました。それで計7ヶ国語」と淡々とした様子で説明。スタジオからは「おおー」と驚きの声が上がった。