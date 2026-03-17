ファーウェイ・ジャパンは、イヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色となる「ローズゴールド」を発売した。市場想定価格は2万7280円。 「HUAWEI FreeClip 2」は、耳を塞がないオープン型の完全ワイヤレスイヤホン。新色の追加により、カラーバリエーションは既存のブラック、ブルー、ホワイトとあわせて4色展開となる。 前モデルから装着感や音質が向上