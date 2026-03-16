東京・墨田区の風俗店で切断された赤ちゃんの頭部と手足が見つかった事件で、死体遺棄などの罪に問われた母親が初公判で起訴内容を認めました。小原麗被告（22）は去年3月、勤務していた墨田区の風俗店で出産した赤ちゃんの遺体を切断し、風俗店の事務所にある冷凍庫などに切断した遺体を遺棄した罪に問われています。東京地裁できょう行われた初公判で、小原被告は起訴内容を認めました。小原被告は被告人質問で、「父親は誰かわ