2026年冬クールの中で、ひときわ話題になっているのが、鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系）だ。第1話のTVer再生数は600万回を超え、歴代ドラマの初回放送として最高値となった。昨年“勝男旋風”を巻き起こした夏帆・竹内涼真のW主演作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）をも上回る勢いといえば、注目度の高さが伝わるだろう。【画像】老けメイク＆白髪でまるで別人みたい…“激変”した戸田恵梨香のショット