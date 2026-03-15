野球・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の準々決勝「日本VSベネズエラ」戦が3月15日に行われます。インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「2026年WBC侍ジャパンメンバー期待度ランキング」を投票で募っています。2026年3月14日時点で集まった171票でのランキングを紹介します。【1〜10位】不振なメンバーにも期待？好投手＆