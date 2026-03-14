沢尻エリカの約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』が、幻冬舎より5月23日に発売されることが決定。沢尻からのコメントと先行カットが到着した。【写真】沢尻エリカ、完全セルフプロデュース！写真集『DAY OFF』先行カット本著は2007年発売の『ERICA』から約20年ぶりとなる写真集。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている渾身の一冊だ。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮