沢尻エリカ「30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊」 約20年ぶりの写真集5.23発売決定
沢尻エリカの約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』が、幻冬舎より5月23日に発売されることが決定。沢尻からのコメントと先行カットが到着した。
【写真】沢尻エリカ、完全セルフプロデュース！ 写真集『DAY OFF』先行カット
本著は2007年発売の『ERICA』から約20年ぶりとなる写真集。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている渾身の一冊だ。
衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、スッピンも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
そして今回はこれまで見せることがなかったアクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンは圧巻。まるで人魚のように自由に泳ぐ彼女の姿に、カメラマンのシャッターが止まらず、最終的に撮影カット数は約1万カット以上に。その中から厳選に厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録している。
飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような、等身大の沢尻エリカ。静けさの中に宿る強さ。柔らかさの奥にある芯のある意志。ページをめくるたび、彼女の“今”に触れるような感覚に包まれる。ひとりの女性の美しさと生き方を記録した、アートともいえる写真集となっている。
沢尻は「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」と言葉を寄せた。
今回の写真集発売を記念して3月14日から、沢尻エリカ写真集の公式Xをスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなど貴重な情報を発信する。
さらに、発売日当日の5月23日には東京・六本木 蔦屋書店にてお渡し会、トークイベントも予定している。詳細はTSUTAYAの特設ページにて。
沢尻エリカ『DAY OFF』は、幻冬舎より5月23日発売。価格3600円＋税。
【写真】沢尻エリカ、完全セルフプロデュース！ 写真集『DAY OFF』先行カット
本著は2007年発売の『ERICA』から約20年ぶりとなる写真集。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている渾身の一冊だ。
衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、スッピンも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような、等身大の沢尻エリカ。静けさの中に宿る強さ。柔らかさの奥にある芯のある意志。ページをめくるたび、彼女の“今”に触れるような感覚に包まれる。ひとりの女性の美しさと生き方を記録した、アートともいえる写真集となっている。
沢尻は「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」と言葉を寄せた。
今回の写真集発売を記念して3月14日から、沢尻エリカ写真集の公式Xをスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなど貴重な情報を発信する。
さらに、発売日当日の5月23日には東京・六本木 蔦屋書店にてお渡し会、トークイベントも予定している。詳細はTSUTAYAの特設ページにて。
沢尻エリカ『DAY OFF』は、幻冬舎より5月23日発売。価格3600円＋税。