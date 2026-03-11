米国代表がイタリアに大量リードを許すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、イタリア代表との1次ラウンドで6回まで0-8と大量ビハインドを喫する展開となった。1次ラウンド敗退の可能性も浮上した。米国代表は先発のマクレーンが2回にアントナッチとティールに被弾し3点先制を許した。4回にも2番手ヤーブローが“大谷2世”と呼ばれたカグリオーンに2ランを献上した。自慢の打線は相手