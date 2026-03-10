9回に全力疾走を怠ったアラウスがベンチで監督と激しく衝突第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールAは9日、プエルトリコのサンフアンで行われ、パナマ代表はコロンビア代表に3-4で敗れた。パナマはこの試合で1次ラウンド敗退が決まったが、終盤に選手が監督に激高する内紛が勃発。当事者となったホセ・マヨルガ監督が、試合後の会見でこの騒動について口を閉ざしたことを米記者が伝えた。衝撃的な