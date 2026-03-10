お笑いタレントの平野ノラが９日までにオフィシャルブログを更新。５歳の長女・バブ子の“ラン活”（ランドセル活動）の様子を公開し、成長への思いをつづった。 ７日、「ランドセルの試着」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ラン活なんて随分昔に聞いた話でしたが、、、いつの間にラン活してる！？」と切り出し、娘のランドセル選びについて報告。昨年の時点で娘の好みのランドセルを見つけていたといい、「早期注文す