自身のSNSでもハム時代の大谷カードを投稿■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、東京ドームで1次ラウウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦を戦った。試合前、侍ジャパンの練習中には東京ドームに豪華面々も。中には世界的DJの姿もあった。グラウンドにいたのはスティーブ・アオキ氏。日本人の両親を持ち、米国出身のアオキ氏はインスタグラムのフォロワー1150万人を誇る世界