宮崎合宿ではアドバイザーとして若手に助言■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦に臨む。一塁側のベンチにはダルビッシュ有投手（パドレス）の「11」番のユニホームが飾られていた。2009年、2023年の優勝に貢献したダルビッシュ。しかし今回は昨年10月に自身2度目となる右肘のトミー・ジョン