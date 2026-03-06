兵庫・淡路島のタマネギ農家で、無人販売所も運営している「ド田舎の小さな無人販売所 淡路島野菜」（@doinakano_mujinhanbai）がスレッズ上で、ご飯が進むタマネギの食べ方を紹介しています。【画像】おぉ…うまそ！コチラが26歳の農家が教える“ご飯が進む”タマネギの食べ方です！（4枚）26歳、タマネギ農家が教えるレシピ【作り方】（1）タマネギ1個を切り、電子レンジに入れ、500ワットで4分加熱する。（2）水気を切って