兵庫・淡路島のタマネギ農家で、無人販売所も運営している「ド田舎の小さな無人販売所 淡路島野菜」（@doinakano_mujinhanbai）がスレッズ上で、ご飯が進むタマネギの食べ方を紹介しています。

26歳、タマネギ農家が教えるレシピ

【作り方】

（1）タマネギ1個を切り、電子レンジに入れ、500ワットで4分加熱する。

（2）水気を切って、ポン酢大さじ2、おろしショウガ小さじ1、かつお節5グラムを入れ、よく混ぜて完成。

スレッズ上では、ユーザーから「簡単でおいしそう」「今度作ってみます！」とのコメントが寄せられています。

スレッズアカウント「ド田舎の小さな無人販売所 淡路島野菜」を運営しているのは、農業を始めて4年目の26歳の人。「祖母が1人で守ってきた畑を絶やしたくない」という思いで畑を継ぎ、現在は祖母と2人で野菜を栽培しています。

スレッズでは「ラッキーオニオン」というフレーズで毎日、タマネギについて投稿。「今日もおばあちゃんと2人で頑張ります！」という投稿には、「頑張ってください」「購入したい」「応援しています」と、多数のコメントや「いいね」が寄せられています。

取材したところ、無人販売所には、スレッズの投稿を見て多くの人が訪れているといいます。フォロワー数が1万人を超える人気となったことを聞くと、「正直、ここまで来られるとは思っていなかったので、びっくりしています」と話してくれました。

また、「たくさんの方に応援していただけてうれしい」といい、「小さな畑ですが、これからもコツコツ頑張っていきたいです」と思いを語ってくれました。