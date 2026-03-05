ピラフ星人が本日3月5日、日本武道館にてワンマンライブを開催した。本公演は、日本の男性ヒップホップアーティスト史上最年少での日本武道館公演となり、キャリアの大きな節目となる一夜となった。Z世代や子供たちの黄色い声でいっぱいの武道館のステージでは、代表曲から最新曲までを披露。圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込む中、本公演内で重大発表が行われた。4月12日（日）より放送開始となるTVアニメ『夜桜さん