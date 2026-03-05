27年前、愛知・名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で逮捕された女について、名古屋地検は殺人罪で起訴しました。起訴されたのは名古屋市港区の無職・安福久美子被告（69）です。起訴状によりますと、安福被告は1999年11月13日、西区稲生町のアパートの一室で高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物のようなもので複数回突き刺すなどして、殺害した罪に問われています。名古屋地検は起訴内容についての認否を明らかにしていません。安福