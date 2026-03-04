台湾代表の応援チア12人が来日第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。野球日本代表「侍ジャパン」は6日にチャイニーズ・タイペイと初戦を戦うが、ファンの中では“客席の女神”の存在が注目を集めている。4日、台湾の複数メディアがチャイニーズ・タイペイを応援するチアガール「CT AMAZE」のメンバー12人を発表した。全6球団から2人ずつ選出され、そこにはインスタグラムのフォロワー182万人を誇る