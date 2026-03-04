台湾代表の応援チア12人が来日

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。野球日本代表「侍ジャパン」は6日にチャイニーズ・タイペイと初戦を戦うが、ファンの中では“客席の女神”の存在が注目を集めている。

4日、台湾の複数メディアがチャイニーズ・タイペイを応援するチアガール「CT AMAZE」のメンバー12人を発表した。全6球団から2人ずつ選出され、そこにはインスタグラムのフォロワー182万人を誇る林襄（味全）、“伝説のチア”チュンチュン（中信兄弟）、TOEIC960点、才色兼備の一粒（台鋼）らが名を連ねた。

台湾プロ野球といえば、チアガールが人気。選手よりグッズ売り上げが高いこともあり、チア目当てに球場に来るファンも多い。国際大会でも台湾チアの応援歌は代名詞となっている。

精鋭12人が発表されると日本のファンも注目。「ここは台湾が世界一でいいです」「チアが来るから台湾優勝」「林襄とチュンチュンも観たかったなぁ」「台湾戦のチケット買わなきゃ」「めちゃくちゃ可愛いんやけど」「台湾代表のチアが可愛いいすぎて、台湾の応援しちゃう……」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）