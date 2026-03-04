前回大会は侍ジャパンに勝利寸前…守護神は昨季38Sのムニョス前回2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、侍ジャパンをギリギリまで追い詰めたのがメキシコ代表だ。ラテンの熱気とハマった時の破壊力は今回の代表メンバーも同様。ロースターには現役メジャーリーガー19人が並び、優勝候補の一角と言える。その主役は、今回も“腕組み男”だろう。打線の中心を担うのは、走攻守で高いレベルを誇るランディ・アロ