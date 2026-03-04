大阪から新幹線で移動し午後2時頃に東京ドーム入り野球日本代表「侍ジャパン」に選出されているドジャースの大谷翔平投手らは4日、強化試合を行っていた大阪から東京へ新幹線で移動した。駅構内では前後左右を警備員に囲まれるなど、厳戒態勢での移動となった。米国の著名なカメラマンも熱狂ぶりに衝撃を受けたようだ。大谷はチームで揃えているスタイリッシュな黒いスーツ姿で新大阪駅に姿を見せた。両手には大きなボストンバ