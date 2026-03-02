1日に名古屋から大阪へ新幹線で移動した野球日本代表「侍ジャパン」は、2日から京セラドームでオリックス、阪神との強化試合に臨む。1日には名古屋から新幹線で大阪へ移動。その移動シーンに、米ファンは頭が混乱している様子だ。侍戦士たちは公式の濃紺スーツで新大阪駅に到着。居合わせたファンなどが騒然とする中、颯爽とホームを歩いている。マスクを着用する選手、サングラスをかける選手などはいるものの、お揃いの“戦