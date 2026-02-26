未成年女性への性的搾取などの罪で起訴され、2019年に勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告の邸宅で撮影された写真の中に、ひときわ異様な存在感を放つものがある。純白のドレスをまとったブロンズ製の花嫁像だ。しかもそれは、天井から吊るされていた。 【写真を見る】天井から吊るされたブロンズ製の花嫁像の全体、他、密着してじゃれ合うエプスタイン元被告とモデル風の美女歯科医このショッキングな写真を