スペイン代表とアルゼンチン代表がカタールのルサイル・スタジアムで激突カタールの現地組織委員会（LOC）は2月25日、欧州王者と南米王者が対戦する「フィナリッシマ・カタール2026」を含む「カタール・フットボール・フェスティバル」の開催と、チケット販売の開始を発表した。今大会の目玉となるのは、3月27日にルサイル・スタジアムで行われるスペイン代表（EURO覇者）とアルゼンチン代表（コパ・アメリカ覇者）の一戦だ。2