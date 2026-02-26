スペイン代表とアルゼンチン代表がカタールのルサイル・スタジアムで激突

カタールの現地組織委員会（LOC）は2月25日、欧州王者と南米王者が対戦する「フィナリッシマ・カタール2026」を含む「カタール・フットボール・フェスティバル」の開催と、チケット販売の開始を発表した。

今大会の目玉となるのは、3月27日にルサイル・スタジアムで行われるスペイン代表（EURO覇者）とアルゼンチン代表（コパ・アメリカ覇者）の一戦だ。2022年W杯決勝の地で、アルゼンチンの伝説的プレーヤーであるリオネル・メッシと、スペインの新星ラミン・ヤマルによる「世代を超えた対決」が実現する。

フェスティバルは3月26日から31日にかけて開催。ホスト国のカタールのほか、サウジアラビア、エジプト、セルビアの計6か国が参加し、全6試合のハイレベルな親善試合が行われる。これは2026年W杯に向けた各国の重要な準備の場となる。

チケット販売は現地時間の25日21時から公式サイトで開始された。価格は、フィナリッシマのカテゴリー1が1200カタール・リヤル（約5万円）、その他の試合は50リヤルから設定。全てのチケットはデジタル形式で、公式アプリを通じて提供される。

発表された主な試合日程は以下の通り。

3月26日：エジプト対サウジアラビア、カタール対セルビア

3月27日：スペイン対アルゼンチン（フィナリッシマ）

3月30日：エジプト対スペイン、サウジアラビア対セルビア

3月31日：カタール対アルゼンチン（FOOTBALL ZONE編集部）