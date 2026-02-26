26日、参院本会議において高市総理が答弁の最中、激しいヤジに目を向ける場面が見られた。【映像】“3秒凝視”の瞬間（実際の様子）国民民主党の川合孝典議員が代表質問に立ち、就職氷河期世代への支援について「就職氷河期世代の多くが、就職時の出遅れから、現在に至るまで長期にわたり低賃金に苦しんできました。こうした賃金停滞は、個人のみならず日本経済全体にも影響を与えております。『就職氷河期世代の実質消費支出