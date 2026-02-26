前田敦子（34）の14年ぶりとなる写真集『Beste』（講談社）が話題だ。“過去最大の露出”に挑戦し、大人の恋をテーマに多くのランジェリーカットを披露。美ボディを各ページで見せている。【ここまで見せるか?!】AKBのレジェンド・前田敦子が「過去最大の露出」に挑んだ大胆過ぎる写真集をじっくり見る過去最大の露出に挑んだ写真集を出した前田敦子©文藝春秋近年はさまざまなドラマや映画に出演していたが、昨年はかつ