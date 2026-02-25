2025年4⽉からメジャーデビュー25周年の記念⽇である2026年3⽉22⽇(日)まで、期間限定で5⼈体制での活動を再開したRIP SLYME。そんな彼らのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』が、2026年3月6日(金)より全国40館で2週間限定上映される。【写真】『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』は3月6日(金)より2週間限定上映RIP