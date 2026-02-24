平成24年、男は恋人を風俗で働かせ監禁し、首に鎖を巻かせて死に至らしめた。さらに新たな女性を邪推から殺害し、遺体を冷凍庫に入れて湖へ遺棄。【写真】この記事の写真を見る（2枚）この凶悪犯罪はいかにして起きたのか？真面目だったもう一人の男がなぜ殺人の片棒をかついでしまったのか？なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆2人