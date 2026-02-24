厚生労働省の人口動態統計によれば、離婚件数自体は減少傾向にあるものの、同居20年以上の「熟年離婚」は離婚全体の約4〜5組に1組を占めるまで増加。なかでも、60〜80代のシニア世代がトラブルの末離婚に至る「超熟年離婚」も増えているようです。朝日新聞取材班の著書『ルポ熟年離婚』（朝日新聞出版）より、81歳妻・82歳夫の「壮絶な離婚トラブル事例」をみていきましょう。40歳ごろから酒、暴力…子どもをかばい、夫の理不尽