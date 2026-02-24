ミラノ・コルティナ五輪は日本時間２３日に閉幕した。フィギュア日本勢は個人＆団体合わせて６個のメダルを獲得。女子個人で銀メダルを獲得した坂本花織、銅メダルを獲得した中井亜美のほっこりシーンがネットで注目を集めている。それは表彰式前。坂本が中井の頬を両手で包んだ。すると中井は一瞬、口をとがらせたようになっている。まるで姉妹のやり取りを見ていたかのようなシーン。表彰式後の記念撮影では坂本が中井のメダ